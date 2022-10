Bisher in Industriezonen Produkte im Wert von 8 Milliarden Manat hergestellt

Baku, 28. Oktober, AZERTAC

In den neun Monaten des laufenden Jahres 2022 verzeichnete die Produktion in den Industriezonen im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum des Jahres 2021 ein Wachstum von 41,5 Prozent und betrug mehr als 2,1 Milliarden Manat. Die Exporte stiegen um 55,3 Prozent auf 846,1 Millionen Manat.

AZERTAC zufolge teilte dies der aserbaidschanische Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov mit.

Der Minister fügte hinzu, dass bisher in den Industriezonen Produkte im Wert von 8 Milliarden Manat hergestellt wurden. Der Wert der in diesem Zeitraum exportierten Waren summierte sich auf 2,6 Milliarden Manat, so Minister Jabbarov.