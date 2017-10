Bloomberg schreibt über Eisenbahnstrecke Baku-Tiflis-Kars

Washington, 30. Oktober, AZERTAC

In der Ausgabe Bloomberg ist ein Artikel über die Eröffnung der Eisenbahnstrecke Baku-Tiflis-Kars (BTK), die in Zusammenarbeit mit Aserbaidschan, der Türkei und Georgien gebaut und heute in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku eingeweiht wurde, veröffentlicht worden.

Der Artikel handelt von der strategischen Bedeutung der BTK. Im Artikel wird betont, dass an der Eröffnung der Bahnstrecke Staatspräsident Ilham Aliyev, der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan und der georgische Premierminister Giorgi Kvirikashvili teilgenommen haben.

Die Bahnstrecke ist 846 Kilometer lang und wird die Zeit von Frachtbeförderungen aus Asien nach Europa deutlich reduzieren. Die BTK wird ermöglichen, die Fracht von China nach Europa in 12-15 Tagen zu transportieren und zu reisen,

so Bloomberg.

Yusif Babanli, AZERTAC

Washington