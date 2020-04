Blutspende-Kampagne in Partei Neues Aserbaidschan

Baku, 21. April, AZERTAC

Die regierende Partei Neues Aserbaidschan (YAP) hat sich auch der Initiative der Ersten Vizepräsidentin von Aserbaidschan, Mehriban Aliyeva, angeschlossen.

AZERTAC zufolge fand im Exekutivsekretariat der Partei eine Blutspende-Aktion statt. Mehr als 40 junge Mitglieder der Organisation nahmen an der Kampagne teil und spendeten in Zeiten des Coronavirus Blut für Kinder, die im Quarantäneregime an Thalassämie, Hämophilie und Leukämie leiden.