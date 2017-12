Bosnisch-herzegowinischer Fußballverband will Fatih Terim als Nationaltrainer verpflichten

Baku, 16. Dezember, AZERTAC

Nach Medienberichten will der bosnisch-herzegowinische Fußballverband Fatih Terim als Nationaltrainer von Bosnien-Herzegowina verpflichten. Der türkische Coach warte aber auf ein offizielles Angebot von den Verbandsverantwortlichen.

Der ehemalige bosnische Spieler von Galatasaray Istanbul, Tarik Hodzic erklärte “Ich bin in Kontakt mit ihm und die Verantwortlichen werden sich beraten. Noch steht aber kein Termin fest, wann wir in die Türkei fahren und Verhandlungen aufnehmen.” Neben Kajtaz und Hodzic hat auch der ehemalige bosnische Fußballer Zvjezdan Misimovic Kontakt mit Fatih Terim aufgenommen und war in der vergangenen Woche nach Istanbul gereist, um mit dem ehemaligen türkischen Nationalcoach Terim zu sprechen.

Der Vorstand des Fußballverbands von Bosnien-Herzegowina wird am 22. Dezember auf seiner Sitzung, die Namen der Trainerkandidaten, die ihnen der Ausschuss vorlegen wird, bewerten