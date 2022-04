Botschafter Alev Kilic: Prozess der Normalisierung der armenisch-türkischen Beziehungen hängt von friedlicher Beziehung Armeniens zu Aserbaidschan ab

Ankara, 29. April, AZERTAC

Der Prozess der Normalisierung der Beziehungen zwischen Armenien und der Türkei hängt von friedlicher Beziehung Armeniens zu Aserbaidschan ab.

Das sagte der Vorsitzende des Eurasischen Forschungszentrums (ERC) in der Türkei, Botschafter Alev Kilic, der Nachrichtenagentur AZERTAC in seiner Erläuterung.

In seinem Kommentar zum für den 3. Mai in Wien anberaumten Treffen zwischen den Sondervertretern für den Prozess der Normalisierung der Beziehungen zwischen der Türkei und Armenien sagte Botschafter Alev Kilic, dass der einzige Weg, einen dauerhaften Frieden in der Region zu erreichen, darin besteht, den Frieden zwischen den Nachbarländern zu erreichen. Die sechsseitige “3 + 3“-Plattform ist eine ideale Formel für die Zusammenarbeit, so der Botschafter.