Botschafter Kroatiens: Es ist wirklich schmerzlich, eine solche Szene in Jabrayil zu sehen

Jabrayil, 7. Februar, AZERTAC

Es ist wirklich schmerzlich, eine solche Szene in Jabrayil (deutsch: Dschäbrayil) zu sehen. Das sagte Branko Zebić, kroatischer Botschafter in Aserbaidschan, in einem Interview mit Journalisten, nachdem er im Rahmen eines in der Jabrayil Region organisierten Besuchs die Spuren der von Armeniern hier angerichteten großen Zerstörungen mit eigenen Augen gesehen hatte.

"Es ist besonders sehr schmerzlich, hier den völlig zerstörten Friedhof, die menschlichen Knochen zu sehen. "Solche Fälle zeigen uns, dass solche Ereignisse, Konflikte nicht stattfinden sollten und wir solche Szenen nicht mehr erleben sollten", sagte er.