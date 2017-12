Botschafter, Leiter internationaler Organisationen und Journalisten im Rayon Terter

Terter 11. Dezember, AZERTAC

Am Montag, dem 11. Dezember haben das Staatliche Komitee für Flüchtlinge und Binnenvertriebenen und das Außenministerium einen Besuch von Botschaftern, Leitern der in Aserbaidschan akkreditierten internationalen Organisationen und Journalisten im Rayon Terter organisiert.

Die Diplomaten und Medienvertreter kamen zuerst in einem für 1170 Flüchtlingsfamilien gebauten neuen Wohnkomplex an.

Der stellvertretende Premierminister, Vorsitzende des Staatlichen Komitees für Flüchtlinge und Binnenvertriebenen, Ali Hasanov, informierte sie über den im Rayon Terter neu gebauten Wohnkomplex. Er teilte mit, dass bisher 250 000 Binnenvertriebenen mit den modern eingerichteten Wohnungen versorgt wurden.

Im Rahmen des staatlichen Programms für die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Lage der aserbaidschanischen Binnenvertriebenen wurden von 2007 bis 2017 insgesamt 97 neue Wohnkomplexe und Mehrfamilienhäuser gebaut und den Flüchtlingsfamilien zur Verfügung gestellt. Die Gesamtwohnfläche beträgt 3,2 Mio. m². In diesem Zeitraum wurden 12 Flüchtlingscamps abgerissen, betonte er.

Ali Hasanov teilte mit, dass 120 von Wohnungen Einzimmerwohnungen, 504 Zweizimmerwohnungen, 472 Dreizimmerwohnungen und 80 Vierzimmerwohnungen sind.

Der neue Wohnkomplex wurde in einer Gesamtfläche von 50 ha. gebaut. Hier werden die Binnenvertriebenen aus den armenisch besetzten Rayons Kälbädschär, Agdam, Latschi, Jabrayil und Schuscha wohnen.

Dann lernten die Diplomaten und Medienvertreter das Denkmal "Maragha-150" kennen. Der stellvertretende Premierminister Ali Hasanov teilte ihnen mit, dass eine der historischen Quellen, die die Übersiedlung der Armenier von dem Iran nach Karabach beweisen, das Denkmal "Maragha-150" ist, das die territorialen Ansprüche Armeniens gegen Aserbaidschan entlarvt. Dieses Denkmal ist eine von zahlreichen Quellen, die einen Beweis dafür liefern, dass Karabach nicht ein historisches Gebiet der Armenier ist. Das Denkmal wurde im Jahr 1978 anlässlich des 150. Jahrestags der Übersiedlung der Armenier von dem iranischen Maragha nach Karabach nach dem im Jahre 1828 zwischen Russland und dem Iran abgeschlossenen Turkmentschay Vertrag von Armeniern selbst gebaut, fügte er hinzu.

Ähnliche Denkmäler, die die Übersiedlung der Armenier von dem Iran nach Karabach beweisen, waren auch in der Stadt Khankendi und Tschayli im Terter Rayon gebaut worden. Als Armenien die neuen Gebietsansprüche gegen Aserbaidschan zu erheben begann, wurden sowohl das Denkmal Maragha, als auch andere analoge Denkmäler in Khankendi und Terter von Armeniern mit Absicht zerstört. Diese Denkmäler haben eine politische Bedeutung und sind ein sprechender und schlagender Beweis, um die armenische Heimtücke und Lüge zu enthüllen, sagte der stellvertretende Premierminister. Man sammelte aus den Archiven zahlreiche historische Dokumente, Informationen und Fotografien über das Denkmal "Maragha-150". Sie sind in aserbaidschanischen, russischen und englischen Sprachen an hier eingerichteten Ständen dargestellt. Dieses Denkmal, das die armenische Lüge demaskiert, wird den Gästen unseres Landes besuchen, sowie den Botschaftern, ausländischen Medienvertretern gezeigt, so A. Hasanov.

Der Pressesprecher des Außenministeriums, Hikmat Hajiyev, sagte in einem Interview mit Journalisten, dass an der Veranstaltung die Botschafter und Leiter der diplomatischen Missionen aus mehr als 60 Ländern, einschließlich die Vertreter der in Aserbaidschan akkreditierten internationalen Organisationen teilnehmen.

Der neu ernannte außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter des Königreichs Niederlande in Aserbaidschan, Onno Kerver,

sagte: "Alles, was wir hier gesehen haben, ist großartig. Wir sind sicher, dass die Binnenvertriebenen hier ein angenehmes Leben führen werden."

Auch die französische Botschafterin in Aserbaidschan Aurélia Bouchez teilte ihre Eindrücke über ihren Besuch im Rayon Terter und sagte: "Alles, was ich hier gesehen habe, erweckte bei mir einen guten Eindruck. Dieser neue Wohnkomplex, der hier zwecks der Verbesserung der Lebensbedingungen von Binnenvertriebenen gebaut worden ist, ist ein großartiges Bauwerk.“

Der ehemalige US-Diplomat James Coyle: "Fünf Jahre lang forsche ich den armenisch-aserbaidschanischen Berg-Karabach-Konflikt. Ich habe auch ein großes Buch über diesen Konflikt geschrieben. Diese Reise nach Terter ist eine wichtige Gelegenheit für mich, die Lage vor Ort kennen zu lernen. Alle Arbeiten, die hier in Terter von der aserbaidschanischen Regierung für die Verbesserung der sozialen Lage von Flüchtlingen und Binnenvertriebenen geleistet wurden, sind großartig.