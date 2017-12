Botschafter Mekan Ishankuliyev: Aserbaidschan ist strategischer Partner Turkmenistans

Baku, 4. Dezember, AZERTAC

Aserbaidschan ist ein strategischer Partner Turkmenistans. Das sagte der turkmenische Botschafter in Aserbaidschan, Mekan Ishankuliyev, als er in einem Interview den aktuellen Zustand der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern der Nachrichtenagentur AZERTAC kommentierte.

"Die historisch gewachsenen Beziehungen zwischen den beiden Ländern, sowie die günstige geografische Lage unserer Länder, das Kaspische Meer und andere Faktoren spielen heute eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Verkehrskorridore", sagte der Botschafter.

Nach den Worten des Diplomaten tragen gemeinsame Projekte in den Bereichen Energie, Transport und Logistik zu weiterer Verbesserung der bilateralen Beziehungen, sowie der Zusammenarbeit im Handelsbereich bei. Der Botschafter fügte hinzu, dass auch der offizielle Besuch des Präsidenten von Turkmenistan Gurbangulyu Berdimuhamedov in Aserbaidschan seinen wesentlichen Beitrag zu einer umfassenden Entwicklung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit geleistet hat.

Beim Besuch wurden 14 Dokumente unterzeichnet. Die meisten der unterzeichneten Dokumente sehen die Weiterentwicklung der Zusammenarbeit in den Bereichen Handel und Wirtschaft vor. Das Wichtigste ist, dass die beiden Länder sehr große Möglichkeiten haben, ihre Beziehungen in der wirtschaftlichen Sphäre zu vertiefen, so der Botschafter Mekan Ishankuliyev.