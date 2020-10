Botschafter Palästinas: Wir kondolieren dem aserbaidschanischen Volk zum Tod von Zivilisten

Mingachevir, 13. Oktober, AZERTAC

Wir besuchten die Städte Ganja und Mingachevir. Wir sprechen dem ganzen aserbaidschanischen Volk zum Tod von Zivilisten in diesen Städten in tiefster Traue unser Beileid aus.

Das sagte der palästinensische Botschafter in Aserbaidschan, Nasir Abdulkerim Abdurrahman, in einem Interview am 12. Oktober beim Besuch der Städte Ganja und Mingachevir, wie ein regionaler Korrespondent von AZERTAC berichtete.

“Wir hoffen, dass die Verletzten bald wieder genesen und das aserbaidschanische Volk in Frieden leben werden“, so der palästinensische Diplomat.