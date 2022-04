Brand in Azersun Industriepark: Feuerwehrleute versuchen Feuer einzudämmen VIDEO

Baku, 28. April, AZERTAC

In der Siedlung Haji Zeynalabdin in der drittgrößten aserbaidschanischen Stadt Sumgayit ist ein Azersun-Industriepark in Flammen aufgegangen.

Die Flammen waren am Donnerstag ausgebrochen.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Katastrophenschutzministeriums gegenüber AZERTAC ist die Feuerwehr mit einem Großaufgebot dabei, das Industriegebiet zu löschen.

Der Katastrophenschutzminister, Generaloberst Kamaladdin Heydarov, befindet sich derzeit im Brandgebiet, berichtete AZERTAC.

Feuerwehrleute versuchen das Feuer einzudämmen.