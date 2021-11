Brand in Bergwerk in Sibirien: Präsident Ilham Aliyev kondoliert seinem russischen Amtskollegen

Baku, 26. November, AZERTAC

Bei einem schweren Unglück in einer russischen Kohlemine in der Region Kemerowo im Südwesten Sibiriens sandte Präsident Ilham Aliyev seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin folgendes Kondolenzschreiben, wie AZERTAC berichtete.

"Mit tiefer Betroffenheit haben wir die Nachricht von einem schweren Unglück in einer russischen Kohlemine erfahren.

In seinem eigenen Namen und im Namen des aserbaidschanischen Volkes sprach Präsident Ilham Aliyev dem russischen Präsidenten, dem ganzen russischen Volk sowie den Angehörigen der getöteten Bergarbeiter in tiefster Trauer sein Beileid aus und wünschte den Verletzten baldige Genesung“.

Hier sei erwähnt, dass beim Brand in der Kohlemine in Sibirien sind 52 Menschen getötet und mehr als 40 verletzt worden. Dutzende weitere Kumpel seien noch in dem Bergwerk eingeschlossen, erklärten die Behörden der Region Kemerowo im Südwesten Sibiriens.