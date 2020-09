Brent-Öl fällt erstmals seit Juni unter 40 Dollar

Baku, 8. September, AZERTAC

Wochenlang herrschte am Ölmarkt Stillstand, der Preis für europäisches Öl der Sorte Brent pendelte um die Marke von 45 Dollar pro Barrel (rund 159 Liter). Doch nun ist der Pessimismus am Ölmarkt zurück. Am Dienstag fielen die Ölpreise in der Spitze um bis zu sieben Prozent. Brent-Öl kostete erstmals seit Juni wieder weniger als 39,98 Dollar pro Fass.

Ein Grund für den Preiseinbruch ist der generelle Rückzug der Investoren aus riskanten Anlagen, zu denen Öl als zyklischer Rohstoff ebenfalls zählt.

Gleichzeitig pumpt das Ölkartell Opec seit August wieder etwas mehr Öl.