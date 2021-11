Britische Delegation ehrt Andenken von Märtyrern

Baku, 12. November, AZERTAC

Eine Delegation um Leiter der britisch-aserbaidschanischen interparlamentarischen Freundschaftsgruppe, Bob Blackman, besuchte am Freitag, dem 12. November die Allee der Märtyrer, wo sie das Gedenken von tapferen Söhnen des aserbaidschanischen Volkes ehrte, die ihr Leben für die Freiheit Aserbaidschans und Wiederherstellung der territorialen Integrität des Landes hingaben. Sie legten rote Nelken an ihren Gräbern und am Denkmal “Ewiges Feuer“ einen Kranz nieder.

Die britischen Gäste haben vom höchsten Punkt der Stadt die Ansichten von Baku genossen. Man informierte ihn über die Bau- und Sanierungsarbeiten, die in der Hauptstadt Baku durchgeführt werden.