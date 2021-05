Britischer Exportminister: Vereinigtes Königreich unterstützt die Souveränität und Unabhängigkeit Aserbaidschans

Baku, 21. Mai, AZERTAC

Das Vereinigte Königreich ist ein langjähriger Partner Aserbaidschans und unterstützt die Souveränität und Unabhängigkeit Aserbaidschans. Es ist uns eine große Freude und Ehre, seit vielen Jahren Partner Aserbaidschans zu sein.

AZERTAC zufolge sagte dies der britische Exportminister Graham Stuart beim Treffen mit Präsident Ilham Aliyev.

Graham Stuart sagte: “Großbritannien ist an vielen Fragen interessiert. Das Vereinigte Königreich begrüßt Ihre Vision für eine grüne und nachhaltige Zukunft. Aserbaidschan ist ein Land, das nicht nur eine erfolgreiche Öl- und Gaswirtschaft hat, sondern auch über die Zukunft nachdenkt und langfristige strategische Ziele verfolgt. Da die Zukunft noch grüner wird, werden globale Investitionen in diese Branche getätigt, und dies wird eine Gelegenheit sein, unsere Beziehung weiter zu vertiefen. BP ist strategischer Partner Aserbaidschans. Sie haben Ihr Land auf der Grundlage von Öl und Gas aufgebaut und entwickelt und und blicken gleichzeitig in die Zukunft“.