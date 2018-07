Buch von Leyla Aliyeva in London herausgegeben

Baku, 2. Juli, AZERTAC

Das Buch der jungen aserbaidschanischen Dichterin Leyla Aliyeva "The World Dissolves like a Dream" ("Die Welt schmilzt wie ein Traum") in London in englischer Sprache herausgegeben.

Das Buch, das vom Übersetzungszentrum zwecks der Verbreitung und Förderung der aserbaidschanischen Literatur in der Welt veröffentlicht wurde, erschien in der britischen Druckerei "Hertfordshire Press LTD".

Laut der Auskunft des Übersetzungszentrums gegenüber AZERTAC sind 130 Gedichte der Autorin von den berühmten englischen Dichterinnen und Übersetzerinnen Carolina Walton und Anna Maria Jackson nachgedichtet.

Caroline Walton ist Herausgeberin der Publikation.