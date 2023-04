Bücher über Schuscha in sieben Ländern in verschiedenen Sprachen veröffentlicht

Baku, 3. April, AZERTAC

Schuscha ist unsere Heimatstadt, unsere Vaterstadt, die Krone von Karabach, der Kunsttempel des Kaukasus, das Konservatorium des Ostens, die Geburtsstadt prominenter Persönlichkeiten, die wichtige Beiträge zum sozialen, politischen und kulturellen Leben Aserbaidschans geleistet haben. Schuscha ist eine militärstrategisch wichtige Festung. In dieser Hinsicht sind die Förderung des reichen historischen Erbes von Schuscha und die Vermittlung der Wahrheit über Karabach an die internationale Gemeinschaft von großer Bedeutung.

AZERTAC zufolge wurde bereits eine Reihe von Büchern über Schuscha in sieben Ländern in verschiedenen Sprachen – auf Italienisch, Griechisch, Arabisch (in Jordanien), Bulgarisch, Lettisch, Tadschikisch und Französisch herausgegeben.

In den Städten Rom, Sofia, Amman, Riga, Duschanbe fanden die Präsentationen dieser Bücher statt.

Vor kurzem wurde das in Paris erschienene Buch “Perle des Kaukasus – Schusha“ dem französischsprachigen Leserraum vorgestellt. Um die Wahrheiten über Karabach an die internationale Gemeinschaft zu vermitteln, sind die Bücher, die in Griechenland, Bulgarien, Jordanien und Tadschikistan veröffentlicht worden sind, von großer Bedeutung. Die Bücher, die von Eltschin Ahmadov, dem Leiter des Zentrums für die Erforschung des Erbes von Karabach, Professor für internationale Beziehungen, Doktor der Politikwissenschaften verfasst und gemeinsam mit Professor Daniel Pommier Vincelli, Professor Kaspars Klavinsh und Dozentin Nigar Sultanova und mit Jean-Michel Brun geschrieben wurden, erschienen in Italien, Lettland und Frankreich.