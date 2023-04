Bujar Osmani: OSZE kann zu humanitärer Minenräumung, grünen Häfen und anderen praktischen Projekten in Aserbaidschan beitragen

Baku, 12. April, AZERTAC

Die OSZE kann zu humanitärer Minenräumung, grünen Häfen und anderen praktischen Projekten in Aserbaidschan beitragen.

AZERTAC zufolge sagte dies der amtierende OSZE-Vorsitzende Bujar Osmani, als er von Staatspräsident Aserbaidschans heute zum Gespräch empfangen wurde.

Bujar Osmani fügte hinzu, Nordmazedonien habe in seinem OSZE-Vorsitz das Konzept „Alles für die Menschen“ als Grundlage genommen und sich dafür eingesetzt, eine bürgernahe Politik umzusetzen.

Er informierte auch über die Projekte, die in Nordmazedonien und in der Region umgesetzt werden, um die Versöhnung unter Post-Konflikt-Bedingungen zu gewährleisten. Er machte darauf aufmerksam, dass sein Land bereit sei, seine Erfahrungen in diesem Bereich mit der Südkaukasus-Region zu teilen.