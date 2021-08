Schuscha, 29. August, AZERTAC In der Stadt Schuscha ist das Hausmuseum des aserbaidschanischen Volkskünstlers Bulbul, der einen großen Beitrag zur Entwicklung der aserbaidschanischen Musikkultur geleistet und eine wichtige Rolle bei der Bildung und Entwicklung der professionellen Gesangsschule gespielt hat, ist am Sonntag, dem 29. August nach einer vollständigen Restaurierung eingeweiht worden. An der Eröffnungsveranstaltung nahmen ebenfalls Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva teil, berichtete AZERTAC.

AZERTAG.AZ : Bulbuls Hausmuseum nach Restaurierung in Schuscha wieder eröffnet

Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva nehmen an Eröffnung teil

© Jede Verwendung von Materialien muss durch den Hyperlink kenntlich gemacht werden

Wenn Sie einen Fehler im Text finden, markieren Sie ihn durch drücken der Tasten ctrl+enter und senden Sie ihn uns