Bulgariens Präsident Rumen Radev telefoniert mit Präsident Ilham Aliyev

Am Montag, dem 9. August telefonierte der bulgarische Präsident, Rumen Radev, mit seinem aserbaidschanischen Amtskollegen Ilham Aliyev.

Die Staatsoberhäupter erörterten beim Telefonat die Perspektiven der Ausweitung der aserbaidschanisch-bulgarischen Beziehungen sowie der Zusammenarbeit im Energiebereich. Die Präsidenten zeigten sich zufrieden mit der erfolgreichen Entwicklung der Partnerschaftsbeziehungen zwischen den beiden Ländern.

Präsident Rumen Radev betonte die Bedeutung von Zentren für soziale Innovation in Aserbaidschan und wies darauf hin, dass sein Land an den Erfahrungen Aserbaidschans in diesem Bereich interessiert sei.

Der bulgarische Präsident lud den Präsidenten von Aserbaidschan zu einem Besuch in sein Land ein. Präsident Ilham Aliyev bedankte sich für die Einladung und sagte, dass er zu geeigneter Zeit Bulgarien besuchen wird.