Bulgariens Präsident besucht Itschäri Schähär

Baku, 14. Oktober, AZERTAC

Präsident der Republik Bulgarien Rumen Radev und seine Ehefrau Desislava Radeva haben am Samstag, dem 14. Oktober beim Besuch in Aserbaidschan eine der schönsten Ecken und Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt Aserbaidschans Baku- “Itschäri Schähär“ (Innenstadt) besucht, gibt AZERTAC bekannt.

Man informierte den Gästen hier zuerst über die Geschichte des Jungfrauenturms, seine ungewöhnliche, einzigartige architektonische Besonderheiten. Es wurde festgestellt, dass der Grundstein des Turms in den VII. und VI. Jahrhunderten vor unserer Zeitrechnung gelegt wurde. Man teilte ihr mit, dass der Jungfrauenturm in einer zylindrischen Form gebaut war, 28 Meter hoch und 16-16,5 Meter im Durchmesser ist.

Die Bekanntschaft mit der Exposition auf dem Territorium des religiös-architektonischen Komplexes “Sirataghli” erweckte bei Gästen großes Interesse.

Man teilte mit, dass in der Itschäri Schähär seltene historische Kunstdenkmäler erhalten werden, die in die Liste des UNESCO – Welterbes aufgenommen wurden. Der bulgarische Präsident und seine Ehefrau Desislava Radeva wurden über die in der Innenstadt durchgeführten Restaurierungsarbeiten ausführlich informiert.

Sie lernten zugleich den am Anfang des XV. Jahrhunderts gebauten Komplex „Palast der Schirvanschahs“ kennen.

Beim Spaziergang in der Straße „Kleine Festung“ kosteten die Gäste im Tandur gebackenes Fladenbrot aus.

Der bulgarische Präsident trug sich in das Gästebuch des staatlichen historisch-künstlerischen Schutzgebiets „Itschäri Schähär“ ein.