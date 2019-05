Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gratuliert Präsident Ilham Aliyev zum Tag der Republik

Baku, 27. Mai, AZERTAC

Zum Tag der Republik hat der Präsident der Bundesrepublik Deutschland, Frank-Walter Steinmeier, dem Präsidenten der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, ein Telegramm gesandt, wie die amtliche Nachrichtenagentur AZERTAC berichtete.

Im Glückwunschschreiben heißt es: “Zum Tag der Republik sende ich Ihnen und dem aserbaidschanischen Volk, auch im Namen meiner Landsleute, meine besten Wünsche.

Aserbaidschan und Deutschland können auf 27 Jahre lebendig und vertrauensvolle diplomatische Beziehungen zurückblicken.

In diesem Jahr feiern wir das zehnjährige Jubiläum unseres Sprachlernzentrums in Baku. Ich freue mich sehr, dass die Vermittlung deutscher Sprache und Kultur in Aserbaidschan so gut angenommen wird. Das 2018 eröffnete Goethe-Zentrum hat unsere kulturelle Zusammenarbeit noch einmal merklich gefestigt. Deutschland ist bereit, auch den politischen Dialog beständig fortzusetzen.“

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wünschte in seinem Glückwunschschreiben dem aserbaidschanischen Staatsoberhaupt alles Gute sowie dem aserbaidschanischen Volk Frieden, Sicherheit und Wohlstand.