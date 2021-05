Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gratuliert Präsident Ilham Aliyev zum Tag der Republik

Baku, 24. Mai, AZERTAC

Der Präsident der Bundesrepublik Deutschland, Frank-Walter Steinmeier, sandte dem Präsidenten der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, folgendes Glückwunschschreiben:

“Zum Tag der Republik am 28. Mai sende ich Ihnen und der aserbaidschanischen Bevölkerung, auch im Namen meiner Landsleute, meine herzlichen Glückwünsche.

Wir haben in den vergangenen 29 Jahren die Beziehungen zwischen unseren Regierungen und zwischen den Menschen unserer Länder stetig ausgebaut und weiterentwickelt. Ich hoffe, dass es uns gelingt, das gegenseitige Verständnis und Vertrauen weiter zu stärken. Uns eint dabei das Bemühen, die COVID-19-Pandemie durch gemeinsame Anstrengungen weltweit zu überwinden. Ebenso hoffe ich, dass nach den militärischen Auseinandersetzungen des letzten Jahres politische und diplomatische Fortschritte zu einer nachhaltigen Lösung des Konflikts um die Region Berg-Karabach gelingen. Seien Sie versichert, dass Deutschland als Mitglied der Minsk-Gruppe der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa dazu das in seiner Macht Stehende tun wird.

Sobald dies möglich ist, hoffe ich, dass die vielfältigen Beziehungen mit Ihrem Land auch weiter in persönlichen Gesprächen und Besuchen ihren Ausdruck finden können. Ich wünsche den Menschen Ihres Landes eine Zukunft in Frieden und Freiheit und Ihnen persönlich alles Gute.“