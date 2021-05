Bürgermeister von Chicago erklärt 28. Mai zum Tag der Republik Aserbaidschan

Washington, 26. Mai, AZERTAC

Der Bürgermeister von Chicago, Lori Lightfoot, hat anlässlich des Tags der Republik am 28.Mai eine Proklamation unterzeichnet.

In der Proklamation wurde der 28. Mai zum Tag der Republik Aserbaidschan in der Stadt Chicago im Bundesstaat Illinois in den Vereinigten Staaten von Amerika

erklärt, wie das Washingtoner Büro von AZERTAC berichtet.

Die Proklamation wurde an aktive Mitglieder des Aserbaidschanischen Zentrums für den Mittleren Westen der USA vorgestellt.

In der Erklärung heißt es, dass Mitglieder der aserbaidschanischen Gemeinde in Chicago in verschiedenen Bereichen zur kulturellen und wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt beigetragen haben.

Am 28. Mai 2021 feiern in den USA lebende Aserbaidschaner den 103. Jahrestag der Gründung der Aserbaidschanischen Demokratischen Republik. Aus diesem Anlass wird der 28. Mai zum Tag der Republik Aserbaidschan in Chicago erklärt.