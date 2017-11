CIA: Tausende Dateien zur Verfügung gestellt

Baku, 2. November, AZERTAC

Der US-Geheimdienst CIA hat sein Archiv über den getöteten Chef des Terrornetzwerks Al-Kaida, Osama Bin Laden veröffentlicht. Es handelt sich dabei um 470 tausend Dateien mit Dokumenten, Audio- und Videodateien.

Ferner umfasst das Archiv auch Videos von seinem Sohn, Hamza Bin Laden, der möglicherweise sei Nachfolger werden sollte, Audiodateien, die während der Propaganda für Al Kaida aufgezeichnet wurden, sowie etwa 10 Tausend Fotos.

Bei einer Operation auf das Haus von Bin Laden in Abbottabad in Pakistan waren mehrere Dokumente sichergestellt worden. Ein Teil dieser Dokumente waren in 2015, 2016 und im Januar 2017 vom US-Geheimdienst NSA mit der Öffentlichkeit geteilt worden.

Osama Bin Laden war in 2011 bei einer Operation einer US-Sonderkommandos im pakistanischen Abbottabad getötet worden.