COVID-19: Aserbaidschan zählt insgesamt 823.533 Infektionen

Baku, 7. November, AZERTAC

In der vergangenen Zeit wurden in Aserbaidschan insgesamt 7.333.142 Corona-Tests durchgeführt.

Am vergangenen Tag wurden 1.825 weitere Bürger auf das Virus getestet, um neue Fälle von Coronavirus (COVID-19) zu identifizieren.

Am Sonntag haben sich in Aserbaidschan 37 Bürger mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. 35 weitere Menschen wurden als genesen aus den Krankenhäusern nach Hause entlassen. In den letzten 24 Stunden wurden zwei Todesfälle gemeldet.

Das geht aus einem Bericht des operativen Stabs beim Ministerkabinett hervor.

Nach dem Stand vom 6. November 2022 gibt es insgesamt 823.533 bestätigte Fälle mit 9.957 registrierten Todesfällen innerhalb des Landes, während 813. 289 Patienten von dem Virus wieder genesen sind. Aserbaidschan zählt derzeit 287 aktive Corona-Kranke.