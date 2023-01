COVID-19-Impfung: Bislang 3.397.071 Bürger in Aserbaidschan dreifach geimpft

Baku, 23. Januar, AZERTAC

Der operative Stab beim Ministerkabinett aktualisiert täglich Grafiken, die alle Zahlen von der Erst- bis zur Viertimpfung in Aserbaidschan zeigen.

Am Sonntag, dem 22. Januar wurden in Aserbaidschan 445 Impfdosen verabreicht, was die Gesamtzahl der bislang verabreichten Impfdosen auf 13.939.902 erhöht.

In den letzten 24 Stunden wurden 271 Menschen erst-, 54 zweitgeimpft. 91 Bürger wurden dreifach gegen das Coronavirus geimpft. 29 Personen sind am vergangenen Tag nach einem positiven Corona-Test geboostert.

Seit Beginn der Impfkampagne erhielten mindestens 5.401.105 Bürger im Land eine erste Impfdosis. 4.876.635 wurden zweifach 3.397.071 weitere Menschen dreifach gegen das Coronavirus geimpft. Die Zahl der Bürger, die nach einem positiven Corona-Test geboostert sind, beträgt 264.423, hieß es im Bericht weiter.