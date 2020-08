COVID-19: Türkei meldet 1313 Neuinfizierte

Baku, 26. August, AZERTAC

Die bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in der brüderlichen Türkei haben in den vergangenen 24 Stunden um 1313 zugenommen. 20 weitere Menschen sind an Covid-19 gestorben. Die Zahl der Todesopfer stieg damit auf 6183, wie der türkische Gesundheitsminister Dr. Fahrettin Koca am Mittwoch über seinen Account beim Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte.

Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle in der Türkei beläuft sich auf 262.507. Binnen 24 Stunden haben sich nach offiziellen Angaben 1002 weitere Patienten von der Lungenkrankheit wieder erhol, was die Gesamtzahl der genesenen Patienten auf 239 797 erhöht.

Minister Dr. Koca schrieb weiter, dass am vergangenen Tag 100 109 Tests durchgeführt wurden und die Gesamttestzahl damit 6.621.749 erreichte. Die Rate der Patienten mit Lungenentzündung bei Covid-19-Erkrankten liegt bei 7,4 Prozent und die schwerkranken Patienten werden mit 841 beziffert.