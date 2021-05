COVID-19 in Aserbaidschan: Wieder mehr Geheilte als Neuinfektionen

Baku, 6. Mai, AZERTAC

Die bestätigten Fälle mit Neuinfektionen des Coronavirus in Aserbaidschan sind in den letzten 24 Stunden um 844 angewachsen. 18 weitere Patienten sind im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben, was die Gesamtzahl der Todesopfer auf 4635 erhöht. 2057 Personen sind binnen letzten 24 Stunden von der Krankheit wieder genesen, teilte der operative Stab beim Ministerkabinett am Donnerstag, dem 6. Mai mit.

Aserbaidschan zählt derzeit 324 685 bestätigte Ansteckungsfälle.

In Aserbaidschan gibt es derzeit 19044 aktive Corona-Kranke. Landesweit wurden bisher 3 300 581 Tests durchgeführt. Heute wurden 10717 weitere Menschen auf das Virus getestet, hieß es im Bericht weiter.