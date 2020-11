COVID-19 in Ukraine: Mehr als 14 000 neue Fälle in 24 Stunden

Kiew, 20. November, AZERTAC

Die Zahlen der Corona-Infektionen in der befreundeten Ukraine nehmen immer mehr zu. In den vergangenen 24 Stunden seien 14 575 neue Ansteckungsfälle gemeldet worden, was die Zahl der bisher bestätigten Infektionen auf mehr als 598. 085erhöht. Die meisten Fälle wurden in den Regionen Kiew, Charkiw und Dnepropetrowsk registriert.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums der Ukraine seien binnen 24 Stunden 229 weitere Patienten an der Lungenkrankheit gestorben. Bisher wurden 10 598 Todesfälle registriert.

Bisher erholten sich 274.324 Patienten von der Krankheit, hieß es weiter.

Corona-Beschränkungen wurden wegen steigender Infizierungen verschärft. Das Quarantäneregime wurde bis zum 31. Dezember verlängert.