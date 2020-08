COVİD-19 in Usbekistan: 738 neue Fälle in 24 Stunden

Taschkent, 9. August, AZERTAC

Wie AZERTAC unter Berufung auf das Gesundheitsministerium von Usbekistan berichtet, haben die bestätigten Fälle des Coronavirus in Usbekistan in den letzten 24 Stunden um 738 zugenommen, was die Gesamtzahl der Infizierte auf 30197 erhöht.

Die Therapie von 8691 Corona-Patienten wird fortgesetzt, 5 weitere Menschen sind gestorben, womit die Zahl der bisher registrierten Todesfälle auf 188 steigt.

Rechnerisch gibt es mehr als 8691 bekannte aktive Fälle in Usbekistan. 274 von ihnen befinden sich in einem kritischen Zustand, hieß es weiter.