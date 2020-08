COVID-19 in der Türkei: Neuinfektionen wieder leicht zurückgegangen

Baku, 2. August, AZERTAC

Im Vergleich zu gestern sind die Neuinfektionen mit dem Coronavirus in der brüderliche Türkei wieder leicht zurückgegangen, von 996 am Samstag auf 987 am Sonntag.18 weitere Patienten starben in den letzten 24 Stunden an der Lungenkrankheit, wie AZERTAC unter Berufung auf die türkischen Massenmedien mitteilt.

Am Samstag wurden 40.247 Tests durchgeführt, womit die Gesamtzahl auf 4.885.916 steigt. Davon fielen bis heute 232.856 Tests positiv aus, 5728 Menschen verstarben an dem Sars-Cov-2-Virus, 216.494 haben die Krankheit überstanden.

Nach den Bildern von zahlreichen Zusammenkünften über die Feiertage zum Opferfest zeigt sich der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca besorgt. Nicht nur, dass er über seine Social-Media-Kanäle immer wieder versucht, die Bürgerinnen und Bürger an das Tragen von Masken zu erinnern. Er schreibt in seinem täglichen Coronavirus-Update auf Twitter auch, dass die Nachlässigkeit bei den Corona-Regeln über das Opferfest und die Feiertage in Bezug auf Neuinfektionen in den nächsten Tagen besorgniserregend sei.