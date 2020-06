Ca. 500 Corona-Infizierte in Armenien befinden sich im kritischen Zustand

Tiflis, 4. Juni, AZERTAC

391 von in Armenien mit Covid-19 infizierten Menschen befinden sich in einem schweren Zustand. 59 weitere Patienten sind in einem kritischen Zustand und 15 Erkrankte werden künstlich beatmet.

AZERTAC zufolge teilte das der Gesundheitsminister Armeniens Arsen Torosyan mit.

Armenien zählt 11.121 Infektionen. Bisher wurden 176 Todesfälle nachgewiesen. 3468 sind wieder genesen.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass in Armenien sich auch Regierungschef Nikol Paschinjan mit dem Coronavirus infiziert hat.