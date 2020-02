Casemiro im Januar zum besten LaLiga-Spieler gewählt

Baku, 11. Februar, AZERTAC

Casemiro ist im Januar zum Mahou Fünf-Sterne-Spieler gewählt worden. Der Brasilianer erhielt die Auszeichnung in der Real Madrid Stadt als Anerkennung für seine Leistungen im ersten Monat des Jahres 2020, wo er zwei Tore in 7 Spielen schoss.

Der Mittelfeldspieler von Real Madrid betonte die Phase, den die Mannschaft durchlebt: "Januar war ein besonderer Monat für uns, in dem sich die Mannschaft stark verbessert hat und alle sehr gut gespielt haben. Es ist eine individuelle Auszeichnung, aber immer mit Hilfe der Mitspieler, denn im Fußball muss man immer an die Gruppe denken."

"Wir sind in einer guten Dynamik, wir sind die Tabellenführer der Liga und wir sind in der Champions League. Wir müssen weiter arbeiten, wir müssen kämpfen, und das Wichtigste ist das, was jetzt kommt."