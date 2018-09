Champions League: Cristiano Ronaldo verpasst Spiel gegen Bern

Baku, 27. September, AZERTAC

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo ist nach seiner Roten Karte zum Auftakt der Gruppenphase in der Champions League von der Europäischen Fußball-Union wie erwartet für ein Spiel gesperrt worden.

Dadurch fehlt der Portugiese dem italienischen Rekordmeister Juventus Turin lediglich am 2. Oktober im Heimspiel gegen die Young Boys Bern.

Beim mit Spannung erwarteten Wiedersehen mit Manchester United am 23. Oktober in Old Trafford ist der 33-Jährige hingegen wieder spielberechtigt.

Der 33 Jahre alte Torjäger hatte bei seinem ersten Einsatz in der Königsklasse für die Bianconeri vom deutschen Schiedsrichter Felix Brych im Spiel beim FC Valencia in der 29. Minute wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte erhalten.

Für den fünfmaligen Weltfußballer war es der erste Platzverweis in der Champions League. Juve gewann das Spiel dennoch 2:0 (1:0).

Folgenschweres Scharmützel mit Murillo - CR7 war nach der Entscheidung des Unparteiischen, die dieser in Absprache mit seinem Torrichter Marco Fritz getroffen hatte, mit Tränen in den Augen Richtung Spielertunnel gelaufen und hatte anschließend den Referee scharf kritisiert.

Zuvor hatte er sich dazu hinreißen lassen, Valencias Abwehrspieler Jeison Murillo kurz in die Haare zu greifen, nachdem dieser nach einem Zweikampf mit dem Portugiesen theatralisch zu Boden gegangen war.