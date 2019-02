Chase Carey: Aserbaidschan ist idealer Austragungsort für Formel-1-Rennen

Baku, 5. Februar, AZERTAC

Der Formel 1 Grand Prix von Aserbaidschan 2019 wird entlang des Baku City Circuit ausgetragen, mit Blick auf das Kaspische Meer, und gibt den Fans einen Einblick in die moderne Architektur und die historische Gebäude der Industriestadt Baku. AZERTAC zufolge unterzeichneten der Königsklassen-Eigner Chase Carey und Aserbaidschans Sportminister Azad Rahimov am Dienstag eine Verlängerung des Vertrages mit den Streckenbetreibern in der Hauptstadt Baku bis 2023.

Minister Rahimov zeigte sich zufrieden mit der Verlängerung des Vertrags über die Austragung des Aserbaidschan GP und sagte: "Das ist ein denkwürdiges Ereignis für uns. Jedes Jahr reisen immer mehr Formel-1-Fans aus der ganzen Welt nach Baku. Wir sind froh, dass die Weltautoindustrie großes Interesse für den GP von Aserbaidschan zeigt.“ A.Rahimov bedankte sich bei dem Team der Formel-1-Gruppe um Chase Carey für große Unterstützung.

Chase Carey sagte seinerseits, dass Aserbaidschan ein idealer Austragungsort für die Formel-1-Rennen ist.

"Wir freuen uns sehr, dass der Aserbaidschan GP bis 2023 auf dem Baku City Circuit ausgetragen wird.“

Aserbaidschan zeichnete sich immer durch seine große Gastfreundschaft aus. In der atemberaubenden Stadt Baku herrscht absolute Atmosphäre für ein perfekte Rennen. In diesem Zusammenhang möchte ich alle Fans nach Baku einladen, den 1 Grand Prix von Aserbaidschan direkt am Kaspischen Meer zu verfolgen, um ein sehr interessantes und spannendes Rennen nicht zu verpassen. "

Der Formel-1-Grand-Prix wurde 2016 erstmals in Baku ausgetragen. Das ausgewählte Rennen in Baku gehört immer zu den besten Grand Prix des Jahres.

Das Rennen auf dem Baku City Circuit fand 2016 erstmals als Großer Preis von Europa Platz im Kalender der Formel 1, seit 2017 wird auf dem Stadtkurs der Große Preis von Aserbaidschan ausgetragen.

"In einer nur kurzen Zeitspanne ist dieses Rennen zu einem der beliebtesten der Saison geworden, indem es immer eng umkämpften und spektakulären Rennsport liefert", so Carey.