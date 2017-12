Chefberater des türkischen Präsidenten: Bewerbung zur Ausrichtung der Weltausstellung 2025 ist ein Zeichen für rasche Entwicklung Aserbaidschans

Istanbul, 11. Dezember, AZERTAC

Die Bewerbung zur Ausrichtung der Weltausstellung 2025 ist ein Zeichen für die rasche Entwicklung Aserbaidschans, die Stärkung seiner Rolle auf der internationalen Bühne, sowie für seine umfassende Erfahrung auf dem Gebiet der Ausrichtung internationaler Veranstaltungen.

Das sagte der Chefberater des Präsidenten der Türkei, Yalçın Topçu, in einem Interview mit einem Sonderkorrespondenten der amtlichen Nachrichtenagentur AZERTAC.

Er sagte, dass die Türkei und Aserbaidschan die Bruderländer sind, die ihre Freude und Trauer teilen. Er sagte, dass die Phrasen “türkische Vertreter fehlen. Aber ich bin hier" von Präsident Aserbaidschans Ilham Aliyev als Antwort auf das armenische Staatsoberhaupt in Polen“ und "die Grenzen mit Aggressorland Armenien werden sich erst danach öffnen, wenn die Okkupanten sich aus Berg-Karabach zurückziehen“ von Präsident Recep Tayyip Erdogan ein Vorbild für die Generationen sind.

"Aserbaidschan ist in den letzten Jahren in eine rasante Entwicklungsetappe eingetreten. Das Bruderland richtete mehrere internationale Veranstaltungen aus. Es gibt großes Potenzial, sowie große Erfahrung, auch die Expo-2025 auszurichten. Ich denke, dass die erfolgreiche Vertretung Aserbaidschans bei der Expo-2015 in Antalya, einschließlich bei der Expo-2017 in Astana für Veranstalter attraktiv sein wird. Die Türkei wird dabei auf der Seite Aserbaidschans sein", sagte so Yalçın Topçu.