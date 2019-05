Chelsea-Fan: Ich wusste nicht, dass Aserbaidschan so ein schönes Land ist

Baku, 27. Mai, AZERTAC

Baku ist eine sehr schöne Stadt. Ich muss zugeben, dass ich nicht wusste, dass Aserbaidschan so ein schönes Land ist.

Das sagte ein Chelsea-Fan, ein britischer Tourist mit dem Namen, Chris Brown, in einem Interview mit AZERTAC, als er ein Fan-Festival besuchte, das am Vorabend des Endspiel der UEFA Champions League am 29. Mai in Baku am Strande des Kaspischen Meeres veranstaltet wird.

Chris Brown teilte seine Ansichten über das Endspiel der UEFA Champions League und sagte: "Seit meiner Kindheit bin ich ein Fan von Chelsea. Ich denke, Chelsea mehr Chancen hat, zu gewinnen. Ich denke, dass "Chelsea" diesen Titel verdient. Chris Brown zeigte sich zuversichtlich, dass es am 29. Mai ein tolles Spiel sein wird. Er sagte: “Vor dem Endspiel möchte ich britischen Fußballliebhabern sagen, dass Aserbaidschan ihnen bestimmt gefallen wird, wenn sie dieses Land sehen. "

An dieser Stelle sei erwähnt, dass das Festival bis zum 29. Mai dauern wird. Das Endspiel der UEFA Champions League Arsenal-Chelsea findet am 29. Mai im Baku-Olympiastadion statt und beginnt um 23:00 Uhr.