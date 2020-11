Chemieindustrie: Produktion um mehr als 13 Prozent gewachsen

Baku, 22. November, AZERTAC

Die Produktion in der Chemieindustrie hat von Januar bis November des laufenden Jahres 2020 ein Wachstum von mehr als 13 Prozent verzeichnet, wie das Statistische Amt gegenüber der Nachrichtenagentur AZERTAC mitteilte.

Innerhalb von zehn Monaten wurden in dieser Branche Produkte im Wert von 901 Millionen Manat hergestellt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg die Produktion von Arzneimitteln um das 8,8-fache. Es gab ein Wachstum von 19,1 Prozent bei der Herstellung von Gummi- und Kunststoffprodukten und ein Plus von 13,2 Prozent in der Chemieindustrie.