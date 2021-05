Chile: Erdbeben mit einer Stärke von 4.8

Baku, 8. Mai, AZERTAC

In Chile bebte heute die Erde mit einer Stärke von 4.8. Laut Angaben des Deutschen GeoForschungsZentrums in Potsdam (GFZ) ereignete sich das Beben am Freitag, dem 7. Mai, morgens um 11:01 Lokalzeit 63 km nordöstlich von der Stadt Calama (Provincia de El Loa, Antofagasta) in einer Tiefe von 113 km. Die Stärke, genaue Lage des Epizentrums und Erdbebentiefe können in den nächsten Stunden noch korrigiert werden, während Seismologen die Daten manuell auswerten und ihre Berechnungen verfeinern.

Auch das European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) meldete das Erdbeben und gab abweichend eine Stärke von 4.9 an.

Einige Orte in der Nähe des Epizentrums, in denen das Beben anhand von vorläufigen Schätzungen möglicherweise spürbar war, sind Calama (143,100 Einw. in 63 km Entfernung, sehr leichtes Vibrieren zu erwarten) und San Pedro de Atacama (2,000 Einw. in 114 km Entfernung, sehr leichtes Vibrieren).