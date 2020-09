Chilenische Nachrichtenagentur Infogate an Zusammenarbeit mit AZERTAC interessiert

Baku, 12. September, AZERTAC

Die chilenische Nachrichtenagentur Infogate (https://www.infogate.cl/) ist an der Zusammenarbeit und dem Informationsaustausch mit AZERTAC interssiert.

Darum geht es in einem Brief der Agentur addressiert an die AZERTAC.

Im Brief heißt es, dass News von Infogate in vielen Ländern, darunter in Mexiko, Argentinien, den Vereinigten Staaten, Kolumbien, Peru, Venezuela, Ecuador, Bolivien und Spanien gelesen werden. Die Webseite arbeitet auch mit den Agenturen Sputnik (Russland), EuropaPress (Spanien) und RFI (Frankreich) zusammen, hieß es weiter.

Im Schreiben wird der Austausch von Nachrichten zwischen den beiden Agenturen vorgeschlagen.