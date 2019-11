China: 35-Jähriger während Dreharbeiten ums Leben gekommen

Baku, 27. November, AZERTAC

Am Set einer Reality-Show in China ist das taiwanisch-kanadische Model Godfrey Gao im Alter von 35 Jahren gestorben. Das teilte seine Agentur "JetStar Entertainment" mit. Gao war das erste asiatische Männermodel der Luxusmarke Louis Vuitton.

In der chinesischen Stadt Ningbo drehte Gao demnach gerade für die Sendung "Chase Me", bei der Teams gegeneinander antreten. Er soll beim Laufen gefallen sein. Laut der Agentur wurde er in ein Krankenhaus gebracht, wo er für tot erklärt wurde. Offenbar hatte Gao einen Herzinfarkt erlitten.

"Er hat uns leider verlassen, was uns sehr schockiert und traurig macht. Wir können es immer noch nicht fassen", teilte die Agentur laut der "South China Morning Post" auf dem chinesischen Kurznachrichtendienst Weibo mit. Der Zeitung zufolge kritisierten Gaos Fans in sozialen Medien die körperlichen Anforderungen an die Darsteller der Show.

Gao war auch als Schauspieler tätig. Er spielte unter anderem in "Chroniken der Unterwelt - City of Bones" mit.