China: Airbus hat begonnen, in Tianjin A321 zu bauen

Peking, 10. November, AZERTAC

Der europäische Flugzeughersteller baut in Tianjin jetzt auch A321. Während Airbus ausbaut, hat Boeing im wichtigen Markt China große Mühe.

China ist mächtig – auch in der Luftfahrt. Die Volksrepublik wird die USA schon bald als größten Markt für Flugreisen überflügelt haben. Der Flughafenverband Airports Council International erwartet, dass das asiatische Land 2040 jährlich 3,5 Milliarden Fluggäste zählen wird – 17 Prozent mehr als die Vereinigten Staaten.

Und so wird auch ein Viertel der Nachfrage nach neuen Flugzeugen auf China entfallen, wie Fachleute schätzen. Dieses Potenzial kann Boeing vorerst allerdings nicht ausschöpfen.

Jetzt hat Airbus damit begonnen, in Tianjin auch A321 zu bauen. Am Mittwoch (9. November) wurde mit der Fertigung des ersten Exemplars begonnen, das Anfang 2023 an den Kunden übergeben werden soll. “Das Team von Airbus Tianjin hat die entsprechenden Anpassungsarbeiten in enger Zusammenarbeit mit europäischen Experten erfolgreich und termingerecht abgeschlossen“, kommentiert George Xu, China-Chef des Flugzeugbauers.

Die Ausweitung der Produktion sei der “jüngste Schritt in China“. Er zeige die “unerschütterliche Unterstützung für den chinesischen Markt“, so Xu. Die Fertigung des größten Kurz- und Mittelstreckenmodells vor Ort sichert dem europäischen Hersteller einen weiteren Vorteil in der Volksrepublik. Aufgrund des massiven Wachstums des Inlandverkehrs – Fachleute rechnen mit einer Verdreifachung des Volumens – werden Flieger in der Größe eines A321 stark gefragt sein.