China Daily schreibt über Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 in Aserbaidschan

Peking, 8. Mai, AZERTAC

Die englischsprachige chinesische Zeitung China Daily, die im In- und Ausland einen breiten Leserraum hat, hat einen analytischen Artikel vom Vorstandsvorsitzenden der Nachrichtenagentur AZERTAC, dem OANA-Vizepräsidenten Aslan Aslanov unter dem Titel "Große Herausforderung und Rettungsmission des Leaders" veröffentlicht. Im Artikel geht es ausführlich um die strengen Maßnahmen zur Eindämmung der globalen Corona-Pandemie in Aserbaidschan.

Im Artikel heißt es: "Seit 100 Tagen kämpft die Welt gegen einen unsichtbaren Feind-das Coronavirus. Das öffentliche Leben ist zum Erliegen gekommen. Die strengen Isolationsmaßnahmen werden ergriffen. Grenzen sind geschlossen. Flugzeuge fliegen nicht. Züge fahren nicht. In Schulen wird nicht mehr unterrichtet. Alle Veranstaltungen wurden abgesagt. Die Straßen, Gassen und Plätze, alle Orte sind leer – menschenleer.

Milliarden Menschen weltweit und damit die Hälfte der Weltbevölkerung sollen derzeit wegen der Coronavirus-Pandemie zuhause bleiben. Trotzdem nimmt die Zahl der Infektions-und Todesfälle weltweit zu. Die neusten Entwicklungen zum Coronavirus Zahlen zeugen von einer großen Herausforderung, mit der die Menschheit konfrontiert ist. Die Sterblichkeitsrate durch das Coronavirus variiert stark zwischen den betroffenen Kontinenten, Ländern und Städten. Im Vergleich zeigt sich: Länder, die das Virus erfolgreich eindämmten, schneller reagierten. Aserbaidschan, vergleichbar mit anderen Ländern, schaffte heute eine Trendwende.

Es ist kein Zufall, dass Aserbaidschan eines von Ländern ist, die im Kampf gegen das Coronavirus durchaus ein Vorbild sein könnten.

Der Hauptgrund für diese Entwicklung ist politische Führungsfähigkeiten von Präsident Ilham Aliyev, vorauszublicken, frühzeitig künftige Entwicklungen und Erfordernisse zu erkennen und richtig einzuschätzen. Sein politischer Weitblick, drastische Beschlüsse, die in Aserbaidschan bereits früh gefasst wurden, die bisherigen Maßnahmen würden bereits Früchte tragen.

In Aserbaidschan wurden bisher 1984 Corona-Infektionen gezählt, 26 Menschen sind durch Covid-19 verstorben. Bislang haben sich 1480 Corona-Patienten wieder erholt.

Diese neusten Zahlen sind viel besser als in den Nachbarländern (Iran, Russland und Türkei) sowie in den hochentwickelten europäischen Ländern wie Italien, Spanien, Frankreich, Großbritannien und Belgien. Aserbaidschan ist eines der Länder, in denen die Ansteckungs- und Sterblichkeitsrate im Vergleich zur Bevölkerungszahl niedrig ist.

Im Auftrag des Präsidenten werden derzeit im Land 10 modulare Krankenhäuser mit 2000 Betten gebaut. Es gibt 18 Labors im Land.

Für die Schaffung von 50.000 öffentlichen Arbeitsplätzen wurden 30 Millionen Manat bereitgestellt. Die Gesamtzahl der öffentlichen Arbeitsplätze sind bereits auf 90.000 gestiegen.

Ein wichtiger Teil des Nothilfepakets sieht die massive Unterstützung für die Bevölkerung vor. In Zeiten des Coronavirus wird die Beschäftigung von mehr als 900.000 Arbeitern im öffentlichen Sektor und 690.000 Beschäftigten in privaten Sektor gesichert. Der Staat wird einen erheblichen Teil der Gehälter von mehr als 300.000 Menschen zahlen, die in 44.000 Unternehmen arbeiten. Das Paket sieht auch rasche Hilfen für von der Coronakrise betroffene mehr als 290.000 kleine und private Unternehmen vor".

China Daily und AZERTAC arbeiten heute eng zusammen. Der Grundstein dieser Zusammenarbeit wurde beim ersten Mediengipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) gelegt.