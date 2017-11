China: E-Book-Sparte des Amazon-Konkurrenten ist jetzt an Börse

Baku, 8. November, AZERTAC

Die E-Book-Sparte des chinesischen Amazon-Rivalen Tencent hat einen überaus erfolgreichen Start an der Börse hingelegt. Die Aktien von China Literature - der chinesischen Version von Amazons Kindle - legten an ihrem ersten Handelstag in Hongkong am Mittwoch mehr als 80 Prozent zu.

Das ist weltweit der bislang größte Kurszuwachs am ersten Handelstag eines großen Börsendebütanten in diesem Jahr. Chinas größte E-Book-Plattform hat damit einen Marktwert von fast zwölf Milliarden Dollar, die Firma sammelte bei Anlegern rund 1,1 Milliarden Dollar ein. Vor allem Kleinanleger rissen sich um die Anteilsscheine. Co-Chef Liang Xiaodong kündigte Zukäufe und strategische Allianzen an, um die Marktmacht von China Literature weiter zu stärken.

Bemerkenswert: Unmittelbar nach dem Börsengang gab Tencent den Einstieg bei Snap bekannt, der Muttergesellschaft des kriselnden US-amerikanischen sozialen Netzwerks Snapchat. Die Rede ist von mindestens zehn Prozent der Snap-Anteile, die von den Chinesen übernommen werden.

Chinas Marktführer in dem Sektor hat 9,6 Millionen literarische Werke von 6,4 Millionen Autoren im Programm. Auf Werbeveranstaltungen habe das Unternehmen einen Gewinn von umgerechnet rund 50 Millionen Euro in diesem und 130 Millionen im nächsten Jahr in Aussicht gestellt, berichteten Investoren. Die erste Tencent-Tochter, die die Kapitalmärkte anzapfe, stehe mit Blick auf weitere Tochtergesellschaften des Internethändlers unter genauer Beobachtung, sagte ein Investor. Tencent ist mit 62 Prozent Haupteigner an China Literature, der Beteiligungsgesellschaft Carlyle gehören rund zwölf Prozent.

Hongkong wird damit als Börsenplatz für Technologiewerte immer beliebter. Erst im September sammelte der Onlineversicherer ZhongAN 1,5 Milliarden Dollar ein. Am kommenden Montag strebt der Computerspieleanbieter Razer, hinter dem unter anderem der Chipriese Intel steht, an die Hongkonger Börse.