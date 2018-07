China: Klassisches Konzert gewidmet Aserbaidschan veranstaltet

Kunming, 28. Juni, AZERTAC

Anlässlich des 100. Jahrestages der Demokratischen Republik Aserbaidschan und des 100-jährigen Jubiläums des genialen aserbaidschanischen Komponisten Gara Garayev wurde im chinesischen Kunming ein klassisches Konzert veranstaltet, wie ein AZERTAC-Sonderkorrespondent mitteilt.

Vor dem Beginn des Konzerts hielt der aserbaidschanische Botschafter in der Volksrepublik China, Akram Zeynalli, eine Rede. In seiner Rede gab er ausführliche Information über die erste Demokratische Republik Aserbaidschan, die vor 100 Jahren in der islamischen Welt gegründet worden war.

Die Veranstaltung setzte sich mit dem Auftritt des Philharmonischen Orchester von Kunming dirigiert vom Verdienten Künstler Aserbaidschans Ayyub Guliyev fort.

Im Konzert wurden die Stücke aus den Werken von großen aserbaidschanischen und chinesischen Komponisten dargeboten.