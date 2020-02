China: Zahl der Coronavirus-Infizierten steigt auf mehr als 70.000

Peking, 17. Februar, AZERTAC

Das neuartige Coronavirus hat mittlerweile mehr als doppelt so viele Tote gefordert wie die Infektionskrankheit Sars in den Jahren 2002 und 2003. Bisher sind 1770 Todesfälle bekannt, wie die Gesundheitskommission in Peking mitteilte. Zuvor waren innerhalb eines Tages 105 Menschen an dem Covid-19-Erreger gestorben. Die Zahl der offiziell erfassten Infektionen hat in China 70.000 überstiegen.

Die nachgewiesenen Ansteckungen nahmen um 2048 zu und erreichten 70.548. Besonders schwer ist in Zentralchina die 60 Millionen Einwohner zählende Provinz Hubei mit der Metropole Wuhan betroffen. In der weitgehend abgeschotteten Krisenregion sind allein rund 58.000 Infektionen und 1696 Todesfälle durch das Sars-CoV-2 genannte Virus bestätigt. Experten befürchten auch eine hohe Dunkelziffer.

Nach der Entdeckung einer Infektion unter den Passagieren des Kreuzfahrtschiffs "Westerdam", die zum Teil schon in Kambodscha an Land gegangen waren, sind nach Angaben der Reederei bislang zumindest keine Symptome der Lungenkrankheit aufgetreten. Allerdings gibt es eine Inkubationszeit von bis zu 14 Tagen, bis sich Symptome zeigen, und Infizierte können dann auch schon ansteckend sein. Zuvor war eine 83-jährige Amerikanerin bei der Weiterreise in Malaysia positiv getestet und ins Krankenhaus gebracht worden, wie die malaysische Gesundheitsbehörde mitteilte.