China: Zahl der Todesfälle durch Coronavirus auf 2.718 gestiegen

Peking, 26. Februar, AZERTAC

In China ist die Zahl der Todesopfer und Infizierten durch die Lungenkrankheit Covid-19 ist erneut gestiegen. Wie das Pekinger Büro von AZERTAC unter Berufung auf die Gesundheitskommission mitteilte, kamen weitere 52 Menschen durch das neuartige Coronavirus ums Leben.

Die Gesamtzahl der Opfer in China stieg auf 2.718. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen kletterte auf über 78.190. Sämtliche neuen Todesfälle und fast alle neuen Infektionen wurden aus der besonders betroffenen Provinz Hubei gemeldet, wo das Virus in Wuhan ursprünglich ausgebrochen war.

Wuhan gilt als Ausgangspunkt der Epidemie und war am 23. Januar von den Behörden weitgehend von der Außenwelt abgeriegelt worden. Zahlreiche ausländische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger wurden aber seitdem von dort in Sonderflügen in ihre Heimatländer zurückgebracht. Erstmals haben nun Experten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Stadt besucht. Eine internationale Expertengruppe habe zwei Krankenhäuser besichtigt. Eine der Kliniken sei provisorisch in einem Sportzentrum eingerichtet worden.

Die Expertengruppe hat nach Angaben der chinesischen Behörden auch den Chef der chinesischen Gesundheitskommission, Ma Xiaowei, und andere Verantwortliche des Seuchenschutzes der Provinz Hubei, in der Wuhan liegt, getroffen.