China hält an seiner strengen Coronapolitik fest: Lockdown in Shanghai

Baku, 28. Oktober, AZERTAC

Die anhaltenden, massiven Einschränkungen sorgten bereits im Frühjahr für Unmut in der Bevölkerung und Proteste, dennoch hält China an seiner extrem strengen Coronapolitik fest. Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, sollen am Freitag alle rund 1,2 Millionen Einwohner des Shanghaier Innenstadtdistrikts Yangpu auf das Virus getestet werden. Bis zum Eintreffen der Ergebnisse dürfen sie ihre Wohnungen nicht verlassen.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Regierung in Peking für Shanghai rigide Maßnahmen anordnet. In der Stadt mit rund 25 Millionen Einwohnern hatte es bereits im Sommer einen zweimonatigen Lockdown gegeben, der laut AP desaströse Folgen für die lokale Wirtschaft hatte und zu Versorgungsengpässen mit Lebensmitteln führte. Einwohner protestierten in der Folge mit Getrommel auf Pfannen und Töpfen und Protestrufen aus ihren Wohnungen gegen die Coronapolitik.

Lockdown in Wuhan, Freizeitpark-Schließung in Peking - Auch in anderen chinesischen Städten gelten weiter drastische Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Videoaufnahmen zeigten laut AP, wie in der tibetischen Stadt Lhasa Tibeter und Han-Chinesen gegen einen seit 74 Tagen bestehenden Lockdown protestierten. Die Aufnahmen sollen demnach vom Mittwochabend stammen, Ausschreitungen gab es offenbar nicht. In der Stadt Wuhan wurde indes ein fünftägiger Lockdown für rund 900.000 Menschen angeordnet. In Peking wurde ein Freizeitpark geschlossen.

Auch die Einreise nach China gestaltet sich weiter schwierig. Es gilt weiterhin eine zehntägige Quarantänepflicht in ausgewählten Einrichtungen, zudem sind vor der Ankunft negative Testnachweise vorzulegen. Auch für die chinesische Wirtschaft hat die Null-Covid-Politik Einbußen zur Folge.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte Chinas extrem harten Kurs gegen das Virus als nicht nachhaltig kritisiert. Peking verteidigt die Maßnahmen dagegen mit Verweis auf die im internationalen Vergleich niedrigen Fallzahlen und Corona-Todesfälle.