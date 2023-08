China und Südafrika wollen wirtschaftlich enger zusammenarbeiten

Baku, 22. August, AZERTAC

Südafrika und China wollen wirtschaftlich enger zusammenarbeiten. Darauf verständigten sich der chinesische Staatschef Xi und der südafrikanische Präsident Ramaphosa vor einem Treffen der BRICS-Staaten in Südafrika. China sagte unter anderem zusätzliche finanzielle Unterstützung für die Entwicklungszusammenarbeit und die Lieferung von Notstromgeräten für Krankenhäuser in Südafrika zu. Die Beziehungen zwischen beiden Ländern stünden an einem neuen historischen Startpunkt, betonte Xi.

In Johannesburg beraten die BRICS-Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika über eine mögliche Aufnahme neuer Mitglieder.