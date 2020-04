China will an WHO mit 30 Millionen US-Dollar einspringen

Peking, 23. April, AZERTAC

Nach dem angekündigten Zahlungsstopp der USA an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) will China mit 30 Millionen US-Dollar (27,8 Millionen Euro) einspringen. Das gab ein Sprecher des Außenministeriums in Peking bekannt.

China wolle auf diese Weise "den weltweiten Kampf gegen Covid-19 unterstützen und die Gesundheitssysteme von Entwicklungsländern stärken". Die Zahlung sei ein Zeichen "der Unterstützung und des Vertrauens in die WHO", sagte der Sprecher.

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie ist es bereits die zweite außerordentliche Zahlung Chinas an die WHO. Bereits im März hatte die Regierung in Peking angekündigt, 20 Millionen Dollar an die Organisation zu spenden. Das Geld werde eingesetzt, um die Pandemie unter Kontrolle zu bringen und die Gesundheitssysteme in Entwicklungsländern zu unterstützen.